ساعة واحدة للمعايدات وانتقادات لضياع الوقت

حضر الموظفون.. «والنوم» يغيب المراجعين

محمد العنزي (الدمام)

حضر الموظفون في القطاعات الحكومية في الشرقية بنسب مرتفعة في أول يوم عمل لهم أمس بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فيما سجل المراجعون نسب حضور ضعيفة، وبدت الدوائر والمصالح الحكومية صباح أمس شبه خالية من المراجعين. وأرجع بعض العاملين السبب في ذلك إلى عدم تغير ساعات النوم لدى العديد من شرائح المجتمع والتي تأثرت بالتغير في شهر رمضان . وفي الوقت الذي حرص فيه العديد من العاملين في الجهات الحكومية على استغلال الساعة الأولى من دوام يوم أمس فقط في إقامة فعاليات الاحتفال بالعيد والمعايدة ألزم عدد من مديري القطاعات الحكومية الموظفين بمباشرة مقابلة الجمهور والمراجعين وعدم الانشغال عنهم في حفل المعايدة الذي وجد انتقادات واسعة من عدد من المواطنين الذين طالبوا بتأجيله إلى وقت المساء أو خلال الاستراحة لأداء صلاة الظهر .إلى ذلك، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حفل معايدة لمنسوبي الجامعة في الساعة الثامنة من صباح يوم أمس في صالة كبار الشخصيات. حضر الحفل مدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان، ووكلاء الجامعة، وعمداؤها، ورؤساء الأقسام الأكاديمية. الجدير بالذكر أن الجامعة دأبت على تنظيم حفلات المعايدة بعد إجازات الأعياد ليتمكن منسوبو الجامعة من تبادل التهاني بالعيد في زمان ومكان محدد؛ وذلك تأصيلا لروح الزمالة واختصارا لوقت المعايدة في ساعة واحدة.