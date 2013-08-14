15 دولة تناقش التنوع البيولوجي في «الشجرة المباركة»

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

عقدت اللجنة الرئيسية لندوة النخيل الخامسة (التقنية الحيوية في نخيل التمر) اجتماعها الثالث في الأحساء برئاسة مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي . واستعرض الاجتماع آخر المستجدات في التحضير لعقد الندوة فيما عقدت لجنة المتابعة اجتماعها العاشر، وبحث الاجتماع ما تم تحقيقه من جهود ملموسة وخطوات الإعداد لعقد الندوة في الفترة من 29 ذي الحجة 1434هـ إلى 2 محرم 1435هـ في رحاب الجامعة برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ومشاركة متحدثين من 15 دولة من العالم سيتحدثون حول التقنيات الحيوية في تصنيع التمر وإنتاجه وفسيولوجيته وتنوعه البيولوجي والتقنيات الحيوية في وقاية نخيل التمر واقتصاديات المنتجات الحيوية من التمور، وكذلك الفوائد الغذائية والطبية والصناعية وآفاق الابتكارات والتقنيات الحديثة لنخيل التمر، وتحدد آخر موعد لتسليم ملخصات المشاركين من داخل المملكة يوم 16 شوال المقبل، ودعت اللجنة المنظمة للندوة طلاب وطالبات الدراسات العليا للمشاركة في جائزة أفضل ملصق بحثي وحددت يوم 28 من ذي القعدة المقبل آخر موعد لتقديم الملصقات.وأشار مدير جامعة الملك فيصل، ورئيس اللجنة الرئيسية للندوة الدكتور عبدالعزيز الساعاتي إلى أن الجامعة تولي ندوات النخيل التي تقام في رحابها اهتماما كبيرا، وتستشرف من انعقادها كثيرا من الرؤى والتوصيات المهمة التي من شأنها الإسهام في تقديم أفضل السبل لرعاية هذه الشجرة المباركة المرتبطة بتاريخنا وتراثنا منذ أزمنة بعيدة، وقد تميزت الجامعة بهذه الندوة التي تستقطب خبراء وعلماء ومهتمين من مختلف دول العالم فيما يخص النخيل والتمور، ونظرا لما لمسوه من نجاح تبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث بين مختلف الدول المنتجة للتمور رأوا ضرورة الاستمرار في عقدها بصفة دورية لما لها من أثر ملموس في خدمة هذه الشجرة المباركة.حضر اللقاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم ، وكيل الجامعة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك ، المشرف العام على الإدارة العامة للتبادل والتعاون المعرفي الدكتور عبدالله بن إبراهيم السعادات، مستشار مركز التميز البحثي في النخيل والتمور الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المعقل ، وعميد كلية العلوم الزراعية والأغذية الدكتور محمد بن إبراهيم الزرعة، مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور، رئيس لجنة الاستقبال والضيافة الدكتور محمد بن رفدان الهجهوج، ورئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور صلاح بن محمد العيد