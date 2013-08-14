أهالي «الخالدية» يطالبون بتعدد الطوابق وتصريف السيول

إبراهيم المتحمي، عبدالله الفقيه (القنفذة)
طالب عدد من سكان حي الخالدية في القنفذة بالسماح لهم بتعدد الطوابق في بناء مساكنهم، مشيرين إلى أن من يبني الطابق الرابع يتعرض للغرامات التي أرهقتهم.وذكروا أن السماح لهم بتعدد الأدوار سينهي أزمة السكن التي بدأت تطل برأسها في المنطقة، في ظل شح الأراضي، مشددين على ضرورة الاهتمام بالمشاريع البلدية، وتزويدهم بمشاريع تصريف مياه الأمطار.واتفق عبدالله الحازمي وشامي الحسني وسالم باحفص على ضرورة السماح لهم بتعدد الطوابق في حي الخالدية، في ظل التنمية والتطور التي تشهدها محافظة القنفذة، ومعاناتها من شح الأراضي.وأشاروا إلى أن أهالي الحي يضطرون إلى استئجار مساكن لآبائهم حين يتزوجون على الرغم من قدرتهم على بناء شقق لهم لو سمح لهم بتعدد الطوابق، متمنين أن تعيد البلدية النظر في قرارها وتسمح لهم بتعدد الطوابق.من جهته، أوضح حسن حربوش الزيلعي أن حي الخالدية يفتقد لمشروع تصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن المستنقعات الراكدة انتشرت بكثافة في أروقته وباتت تصدر لهم الأوبئة والحشرات. وأكد أن تلك المستنقعات تظل في الحي لفترات طويلة، عندما تهطل الأمطار، ملمحا إلى أن الحل يكمن في إنشاء مشروع لتصريف مياه الأمطار.واتفق أحمد الكناني مع الزيلعي حول معاناتهم من المستنقعات الراكدة التي تظل لفترات طويلة أمام مساكنهم، عندما تهطل الأمطار، مطالبا المجلس البلدي بسرعة اعتماد مشروع لتصريف مياه الأمطار. وذكر خالد باوهاب أن المستنقعات الراكدة شوهت حي الخالدية الذي يعتبر من المناطق الراقية في القنفذة، متمنيا تدارك الوضع سريعا وإنشاء شبكة لتصريف السيول في الحي.واستغرب فرض البلدية غرامة تصل إلى 70 ألف ريال لمن يتعدى السقف المسموح به بالأدوار.في المقابل، أوضح رئيس المجلس البلدي في بلدية القنفذة محمد عبدالرحمن بامهدي أن المجلس تلقى شكاوى من أهالي حي الخالدية بالقنفذة بشأن تعدد الطوابق، ومشروع لتصريف مياه الأمطار، مشيرا إلى أن المجلس سيدرج طلبهم لمناقشته في أقرب جلسة للمجلس البلدي، تمهيدا لإصدار القرار المتفق عليه.