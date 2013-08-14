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الدوائر الحكومية تباشر نشاطها بالمعايدة

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الدوائر الحكومية تباشر نشاطها بالمعايدة الدوائر الحكومية تباشر نشاطها بالمعايدة

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

استأنفت الإدارات الحكومية في محافظة الخرمة صباح أمس الدوام، بعد أن تمتع موظفوها بإجازة عيد الفطر المبارك.واستقبل محافظ الخرمة خالد بن عبدالله الشريف في المحافظة رؤساء الدوائر الحكومية وتبادل الجميع التهاني بعيد الفطر.وفي السياق ذاته، استقبلت الدوائر الحكومية المراجعين في أول يوم بعد إجازة العيد، إذ شهد الضمان الاجتماعي وبلدية الخرمة أعلى نسبة من المراجعين، بينما حض محافظ الخرمة الموظفين على الالتزام بالجدية المبكرة في العمل وتذليل الصعاب أمام المواطنين وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير.وكان مختلف الإدارات الحكومية بمحافظة الخرمة نظمت أمس، احتفالات معايدة، تبادل خلالها الجميع التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك.وحث المسؤولون خلال هذه الاحتفالات الجميع على بذل الجهد ومواصلة العطاء كل في مجال تخصصه بما يسهم في خدمة المواطن ونماء الوطن.

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