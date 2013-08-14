إدار التغليم تستقبل حصر المعلمات البديلات

عكاظ (الطائف)

تواصل إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف استقبال حصر المعلمات البديلات وفقا للقرار الوزاري القاضي بحصر جميع البديلات اللاتي عملن بديلات في التعليم ووقع لهن عقود. وأكد مدير عام التربية والتعليم في الطائف الدكتور محمد الشمراني أن الإدارة ستعلن خلال الاسبوع المقبل حصر واستقبال طلبات البديلات وفق التنظيم الوزاري وعلى الراغبات متابعة موقع الادارة.جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات حصر وتعيين المعلمات البديلات اعتبارا من أول شهر رمضان المبارك وعلى ثلاث مراحل تنتهي في شهر ذي الحجة.وحث القرار البديلات على التوجه إلى إدارات التربية التي تم التعاقد معهم من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة (صورة من وثيقة التخرج – بطاقة الهوية – سجل الأسرة – صورة من العقد – كمعلمة بديلة – صورة من مسير الرواتب – إضافة إلى صورة من خطاب التوجيه) وبدأ تقديم المستندات اعتبارا من غرة رمضان إلى 25/10/1434هـ.وبين القرار أن البديلات المشمولات بهذه الإجراءات الخاصة بالحصر هن اللواتي تم التعاقد معهن كمعلمات للعمل خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل 18/5/1432هـ، كما أشار القرار إلى ان أي بيانات لا تختص بالبديلات لن يتم النظر لها، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ إغلاق ورفع البيانات للوزارة.