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اللجان تبدأ في خرص مزارع النخيل بالخرمة

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اللجان تبدأ في خرص مزارع النخيل بالخرمة اللجان تبدأ في خرص مزارع النخيل بالخرمة

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

تبدأ لجنة خرص التمور في محافظة الخرمة أعمالها الأسبوع المقبل، وذلك من مركز الغريف جنوبا وحتى الحجيف شمالا.واستبشرت اللجنة المكونة من ثلاث جهات خيرا بسبب إنتاج نخيل المحافظة كميات كبيرة ووفيرة، يأتي ذلك في وقت خضع بعض النخيل للصرام قبل موعده بسبب تعرضه لأمراض في وقت سابق من هذا العام كما عانت بعض المزارع من الغبار.من جهته أوضح عبدالله بن خالد السبيعي رئيس فرع الزراعة بالخرمة أن لجان الخرص تستعد هذه الفترة لمباشرة نشاطها في مزارع المحافظة بدءا من الغريف جنوباً وحتى الحجيف شمالاً، مبيناً أن هناك ثلاث لجان تتكون كل لجنة من رئيس لها وخارص وكاتب خرص.يذكر أن سوق الخرمة هذا العام مليئة بأجود أنواع تمور المحافظة مما حدا بالبعض توزيع كميات كبيرة من (خرفة) هذه السنة أسوة بالتوزيع قبل خمس سنوات والسبب يعود إلى توفر الماء خلال هذه السنة مما نتج عنه محصول وفير للتمور.

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