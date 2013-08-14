سرعة تصرف موظفي مطار دبي توقع متهمة عند باب الطائرة

عبر اللواء محمد احمد المري، مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، عن تقديره وفخره بحنكة وسرعة تصرف موظفي الادارة والتي اثمرت القبض على متهمة هندية قامت بالاتفاق مع عشيقها وسرقة 20 كيلو غراما من الذهب تقدر قيمتها بثلاثة ملايين درهم من امها.

وقال: "وردت لنا معلومة عن مسافرة هندية بانها احتمال أن تغادر من احد مطارات الدولة وتم تزويدنا برقم جواز سفرها واسمها.

وعلى ضوء المعلومة، تم الاتصال بالمقدم طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية والبرية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي والذي اتصل بدوره مع غرفة العمليات، التي عممت على جميع الموظفين في مطارات دبي. وتبين ان المسافرة قد اتمت اجراءات المغادرة قبل التعميم عليها وكانت في طريقها الى الطائرة ثم تم توجيه فرق الامن الوقائي التابعة لإقامة دبي في المطار للبحث عن المذكورة على بوابات المغادرة وتم انتظارها عند باب الطائرة.

وعندما سألها موظفو الاقامة عن اسباب مغادرتها للدولة ارتبكت مما جعل الضابط يشك في تصرفاتها ومن ثم اعترفت المتهمة بسرقة 20 كيلو غراماً ذهباً من امها بمساعدة عشيقها في الشارقة. وتم تحويل المتهمة الى شرطة دبي التي قامت بدورها بتحويلها الى شرطة الشارقة.". وقام اللواء المري بتكريم الموظفين الذين ساهموا بالقبض على المتهمة وتوزيع شهادات تقدير عليهم.

وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى ورود بلاغ من (ر، ك، د) هندية الجنسية، تفيد خلاله بقيام أحد الأشخاص بخطف ابنتها (20 سنة) وكمية من المصوغات الذهبية، تقدر بـ(20 كيلوغراماً) وذلك بعد أن كانت قد تركتها بصحبة ابنتها في سيارة الأجرة

وبالبحث والتحري تمكن الفريق الأمني المكلف من التوصل لمعلومات جديدة، وربطها مع ما توفر في وقت سابق، فتم التعميم على ابنة المجني عليها، والقبض عليها فأوضحت أنها اتفقت مع عشيقها الذي يحمل الجنسية الباكستانية على الاستيلاء على الذهب وتسليمه إياه، ومن ثم توجهها للمطار مباشرة لمغادرة الدولة.