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«مرور دبي» توقف 92 رخصة قيادة خلال يوليو 2013

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«مرور دبي» توقف 92 رخصة قيادة خلال يوليو 2013 «مرور دبي» توقف 92 رخصة قيادة خلال يوليو 2013

كشف المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور أنه وبناءً على طلب النيابة العامة في دبي أمرت محكمة المرور خلال شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2013 إيقاف العمل بـ (92) رخصة قيادة لمدد متفاوتة من تاريخ الحكم الصادر، بالإضافة الى احكام اخرى متفاوتة كالحبس والغرامة، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم وهم من جنسيات مختلفة، تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.

وقال الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة اربعة متهمين لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين، وذلك لمدد تراوحت ما بين ثلاثة أشهر الى ستة أشهر بينما أمرت بإيقاف (76) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، منهم (75) متهم لمدة ثلاثة أشهر، ومتهم واحد لمدة ستة أشهر، كما امرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة متهم واحد لقيادته المركبة تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (11) متهماً ولمدد متفاوتة، لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.

وأكد المستشار الفلاسي وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي إلى رئيس واعضاء نيابة السير والمرور بضرورة المطالبة المستمرة من المحكمة المختصة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة.

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