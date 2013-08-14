حمدان بن زايد يزور حمد محمد مفتاح الشامسي في العين

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بزيارة لمنزل حمد محمد مفتاح الشامسي في منطقة زاخر بمدينة العين.

ورحب الشامسي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله والمنطقة.. معربا عن سعادته وأفراد أسرته وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.