محمد بن راشد: ستبقى صفحة «تويتر» منصة لطرح الأفكار والمبادرات التي تنفع الناس وتنشر الخير

محمد بن راشد.. رائد التواصل الاجتماعي بين القادة العرب (جرافيك)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صفحة سموه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ستبقى منصة لطرح الافكار والمواضيع والمبادرات التي تنفع الناس وتنشر الخير في المجتمعات حيث دون سموه بمناسبة تجاوز عدد متابعي سموه عبر صفحته في "تويتر" مليوني متابع ليصبح بذلك سموه واحداً من الشخصيات القيادية الأكثر متابعة على "تويتر" على مستوى العالم.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة بالشكر والتحية لكل متابعيه عبر صفحته على " تويتر "والذين وصل عددهم إلى مليوني متابع حيث ذكر سموه في تغريدات له أن جميع متابعيه هم محل تقديره لمشاركتهم بفاعلية خلال الفترات الماضية في اقتراح الكثير من الأفكار وإنجاح العديد من المساهمات وإثراء النقاش حول المواضيع التنموية والاجتماعية التي تم طرحها عبر الصفحة .

وأشار سموه إلى أن الكثير من المبادرات المجتمعية والإنسانية تم إطلاقها عبر صفحة تويتر حيث تكللت بالنجاح بسبب التفاعل الكبير من المتابعين ووعد سموه أن تظل صفحة تويتر منصة دائمة لطرح الأفكار والمواضيع والمبادرات التي تنفع الناس وتنشر الخير في المجتمع .

ودون سموه في هذه المناسبة قائلاً:"الأخوة والأخوات وصل عدد المتابعين على صفحة تويتر 2 مليون متابع ،متابعتكم محل تقديرنا ، والتواصل معكم دائما يسعدنا،الإخوة والأخوات المتابعين، شاركتم في اقتراح الكثير من الأفكار وساهمتم في إنجاح العديد من المبادرات وأثريتم النقاش حول العديد من المواضيع، أطلقنا عبر صفحة تويتر العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية ،والتي تكللت بحمد الله بالنجاح بسببكم، فلكم كل التحية والتقدير، سيظل تواصلنا معكم دائما على الخير وستبقى هذه الصفحة منصة لطرح الأفكار والمواضيع والمبادرات التي تنفع الناس وتنشر الخير في المجتمعات".

نجاح مشهود

ويعود النجاح المشهود لسموه في جذب اهتمام هذا العدد الكبير من المتابعين على صفحته إلى تنوع وثراء المواضيع والقضايا المطروحة عبرها والتي تتباين بين الإنجازات الوطنية والمبادرات التنموية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين والمقيمين على أرض الدولة فضلاً عن المبادرات الخيرية والإنسانية الإقليمية والدولية التي استفاد منها الملايين حول العالم إلى جانب تطابق المواضيع المطروحة في صفحة سموه مع ما يجري على أرض الواقع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

ويحظى سموه بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لحرصه الدائم على التواصل في العديد من المناسبات بالإضافة إلى حرصه على إبداء رأيه والتعليق على العديد من القضايا والمواضيع الإقليمية والعالمية، وشهد عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زيادة متتابعة بلغت 90 ألف متابع جديد كل شهر .

جنسيات متنوعة

وتتنوع الجنسيات والجهات المتابعة لصفحة سموه على موقع "تويتر" بين العرب والمتابعين من أوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وخصوصاً من الهند واليابان إلا أن النسبة الأكبر من المتابعين تأتي من الوطن العربي حيث مثلت نسبة متابعي حساب سموه من دولة الإمارات العربية المتحدة 43 % ثم المملكة العربية السعودية ومن الكويت ومن البحرين وجمهورية مصر العربية .

وبالنظر عن قرب إلى محتوى صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع "تويتر" وطبيعة المواضيع المطروحة ومعدلات التفاعل عليها يلاحظ أنها بمثابة سجل يلقي الضوء على سمات شخص سموه ويبرز معالم فكره وفلسفته وانفتاحه على ثقافات العالم المختلفة وجهوده المستمرة في بناء جسور جديدة كل يوم للتواصل مع المجتمع الإنساني الأوسع في شتى بقاع الأرض حيث يقوم سموه بتوظيف صفحته على موقع "تويتر" في إخطار متابعيه شخصياً عن مشاركاته في المناسبات المجتمعية المختلفة وأنشطته الرسمية وغير الرسمية مركزاً على انطباعاته ومشاعره حول هذه الأنشطة وأهم مخرجاتها وحريصاً على مشاركة أبناء شعبه في أفراحهم ومناسباتهم السعيدة وتشجيعهم والشد على أيديهم والتأكيد على وقوفه سندا لهم كقائد وأب.

اجتماعات مجلس الوزراء

ويوظف سموه موقع "تويتر" في إخطار المواطنين والمقيمين بصورة دورية عن نتائج اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأسها والتنويه بأهمية القرارات المتخذة وتأثيرها على حياتهم بعيدا عن الأسلوب التقليدي المعتمد لدى وسائل الإعلام الأخرى وذلك رغبة منه في إشراك المواطنين وزيادة وعيهم بما يدور حولهم من تطور وتنمية علاوة على قيام سموه بإطلاق بعض المبادرات الحكومية الرئيسية عبر موقع "تويتر" بعد جلسات اجتماع مجلس الوزراء. ويقوم سموه أحياناً بمشاركة بعض الأقوال أو طرح بعض الحكم والنصائح التي تلقى من المتابعين اهتماماً وتداولاً كبيرين.

ويستخدم صاحب السمو موقع "تويتر" لطرح العديد من المبادرات المجتمعية التي يطلب سموه من خلالها تفاعل متابعيه من دولة الإمارات وخارجها والأخذ برأيهم في مناسبات وأحداث شخصية ووطنية واجتماعية وخيرية، ويفتح الباب أمامهم لتقديم مقترحاتهم حول أفضل المبادرات التي يمكن طرحها وتبنيها بما فيه خير الدولة بصورة خاصة والوطن العربي بصورة عامة، مع تأكيد سموه على أنه سيقوم بالنظر في جميع الأفكار والمقترحات ومناقشتها ومن ثم قيامه بالرد على بعض الأفكار والمقترحات وتطبيق أفضلها والإشادة بها.