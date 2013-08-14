نائب رئيس الدولة يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية والتعاون الدولي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013، بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية والتعاون الدولي.

ووفقاً لقرار الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية والتعاون الدولي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه يتكون من الوزير وتتبعه خمس وحدات تنظيمية، هي مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وادارة الاتصال والعلاقات الدولية، ووكيل الوزارة.

ويهدف مكتب الوزير الى تقديم خدمات الدعم والمساندة الادارية، والاشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الامور التي تعرض على الوزير.

وأشار القرار الى ان مكتب وكيل الوزارة، ترتبط به ست وحدات تنظيمية هي مكتب وكيل الوزارة، ومكاتب الوزارة الفرعية، وادارة التطوير المؤسسي، ووكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي، ووكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة.

وأوضح القرار ان مكتب وكيل الوزارة يختص بتقديم الدعم والمساندة الادارية، والتنسيق والمتابعة لكافة الامور ذات العلاقة بطبيعة عمل وكيل الوزارة.

وينص القرار على ان وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية تتبعه ثلاث إدارات، هي ادارة سياسات واستراتيجية التنمية، وإدارة تنسيق المساعدات، وإدارة الرقابة والتقييم، فيما يتبع وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي إدارتان، هما ادارة الشركات متعددة الاطراف ، وإدارة الشؤون الدولية والبرامج التنموية ،وتتبع وكيل الوزارة المساعد لخدمات المساندة اربع إدارات، هي إدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون الادارية والمالية، وادارة تقنية المعلومات، وادارة الشؤون القانونية.

ووفقا للقرار يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويجوز له انشاء أو استحداث أو تعديل الوحدات التنظيمية التابعة للادارات الواردة بالهيكل " قسم أو شعبة" وتحديد اختصاصاتها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ولا يجوز التعديل في هذا الهيكل، إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.