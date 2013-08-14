جوجل تعلن للمرة الرابعة عن اختراقها أخلاقياً من قبل "ستاروير" وعملاق اللينوكس العالمي "ريد هات" يدخل قائمة "ستاروير" للأنظمة المخترقة

نجح فريق السيكيوريتى، فى شركة ستاروير المصرية، فى اختراق كل من "ريد هات" و"جوجل"، وذلك بعد محاولات عديدة من أحمد حسن وإبراهيم حجازى عضوى الفريق كُللت بالنجاح.

حيث تمكنا من إيجاد ثغرات فى الشركتين العملاقتين ومن ثم أبلغا عنها الإدارات المسئولة فوراً والتى قامت بترقيعها لإصلاح نظاميهما، ثم توجهت الإدارتان بالشكر للشابين المصريين وستاروير على مجهوداتهم فى المساعدة وكافأت جوجل الفريق مالياً.

وتأمل شركة ستاروير في أن تري نماذج مشرفة من الشباب المصري في هذا المجال حتي وإن كانوا من خارج الشركة، بل ويسعدها أن تتعاون معهم وتساعدهم إن طلبوا.

ويمكن الإطلاع على الروابط التالية، حيث ورد اسم فريق Starware خمسة مرات:

>https://access.redhat.com/site/articles/66234

>http://www.google.com/about/appsecurity/hall-of-fame/reward

>http://www.google.com/about/appsecurity/hall-of-fame/distinction

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