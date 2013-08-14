أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: آلام المعدة لدى الأطفال مرتبطة بإصابتهم بالاكتئاب فى مراحل متقدمة من حياتهم

Google+ Print
دراسة: آلام المعدة لدى الأطفال مرتبطة بإصابتهم بالاكتئاب فى مراحل متقدمة من حياتهم دراسة: آلام المعدة لدى الأطفال مرتبطة بإصابتهم بالاكتئاب فى مراحل متقدمة من حياتهم

"آلام المعدة".. هى شكوى شائعة فى مرحلة الطفولة بين الكثير من الأطفال، إلا أن أحدث الأبحاث الطبية كشفت وجود علاقة بين هذة الآلام وزيادة مخاطر تعرضهم للاضطرابات والقلق والاكتئاب فى مراحل متقدمة من أعمارهم، حيث عكف فريق من الباحثين الامريكيين على متابعة وتحليل حالات نحو332 من الشباب والبالغين تتراواح أعمارهم ما بين العشرين والخامسة والعشرين عاما عانوا من من آلام المعدة فى طفولتهم، بالإضافة إلى نحو147 شابا لم يعان من هذة التقلصات فى طفولتهم.

وأشارت المتابعة إلى أن 51% من الأطفال الذين عانوا من آلام فى المعدة فى طفولتهم كانوا الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق ونوبات الاكتئاب فى حياتهم فى مقابل 20% بين الشباب الذين لم يتعرضوا لمثل هذة الآلام فى طفولتهم .

كما لوحظ أن الشباب من الرجال والنساء الذين عانوا من آلالام فى المعدة فى طفولتهم كانوا الأكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بنوبات اكتئاب بالمقارنة بأقرانهم ممن لم يعانوا من آلام المعدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365