دراسة: آلام المعدة لدى الأطفال مرتبطة بإصابتهم بالاكتئاب فى مراحل متقدمة من حياتهم

"آلام المعدة".. هى شكوى شائعة فى مرحلة الطفولة بين الكثير من الأطفال، إلا أن أحدث الأبحاث الطبية كشفت وجود علاقة بين هذة الآلام وزيادة مخاطر تعرضهم للاضطرابات والقلق والاكتئاب فى مراحل متقدمة من أعمارهم، حيث عكف فريق من الباحثين الامريكيين على متابعة وتحليل حالات نحو332 من الشباب والبالغين تتراواح أعمارهم ما بين العشرين والخامسة والعشرين عاما عانوا من من آلام المعدة فى طفولتهم، بالإضافة إلى نحو147 شابا لم يعان من هذة التقلصات فى طفولتهم.

وأشارت المتابعة إلى أن 51% من الأطفال الذين عانوا من آلام فى المعدة فى طفولتهم كانوا الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق ونوبات الاكتئاب فى حياتهم فى مقابل 20% بين الشباب الذين لم يتعرضوا لمثل هذة الآلام فى طفولتهم .

كما لوحظ أن الشباب من الرجال والنساء الذين عانوا من آلالام فى المعدة فى طفولتهم كانوا الأكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بنوبات اكتئاب بالمقارنة بأقرانهم ممن لم يعانوا من آلام المعدة.