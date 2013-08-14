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اغنية لنبذ العنف لالتراس جرين ايجلز المصري تنتقد الاخوان

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اغنية لنبذ العنف لالتراس جرين ايجلز المصري تنتقد الاخوان اغنية لنبذ العنف لالتراس جرين ايجلز المصري تنتقد الاخوان


> قامت مجموعة من التراس جرين ايجلز النادي المصري بتأليف و تلحين أغنية تنتقد فيها الاخوان المسلمين، واصفة ما حدث في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه متاجرة بالدين وتكفير وقتل بإسم الاسلام ، ومنددين فيها بقتل الابرياء وسقوط ضحايا في كل الميادين .

ولاقت الأغنية اعجاب الكثيرين علي ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، حيث تضاعف عدد مشاهديها في خلال ساعات من طرحها .

وتقول كلمات الاغنية :” الإسلام دينى ومن غيرك أو بيك هيعيش . . ما كفاية متاجرة بالدم والدين والعيش

راية الأسلام من غيركوا هتفضل فوق مرفوعة . . عاش الإسلام دينى وبعمرى هعيش أفديه

كفروا فى صوتى وقتلوا . . فينا بإسم الدين . . ولكرسى السلطة عايشنله عايشنله زى المجانين

قالوا عادى اية يعنى ما يموت الملايين . . باعوا الثورة وخانوا شهداء ماتوا فى الميادين”

 

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