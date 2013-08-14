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عباس يستقبل أسرى محررين ويقول هؤلاء هم المقدمة والبقية ستأتى

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عباس يستقبل أسرى محررين ويقول هؤلاء هم المقدمة والبقية ستأتى عباس يستقبل أسرى محررين ويقول هؤلاء هم المقدمة والبقية ستأتى

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال استقباله عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية إن هذه الدفعة هى المقدمة وان البقية تأتى وستاتى.

وقال عباس خلال حفل استقبال لأحد عشر أسيرا وصلوا مقر الرئاسة الفلسطينية بعد تحريرهم بموجب اتفاق استئناف المفاوضات الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأميركية "نهنئ أنفسنا ونهنئ أهلنا وإخوتنا الذين خرجوا وتحرروا من الأسر ومن أقبية السجون إلى شمس الحرية".

وأضاف "نقول لهم ولكم أن البقية تأتى وستأتى، هؤلاء هم المقدمة، وهناك أخوة آخرون سيعودون وسترونهم هنا".

وتابع" أبعث بالتحية والتهنئة لكل أهلنا ولأسرى الحرية فى السجون ونقول لهم لن يهدا لنا بال حتى تكونوا بيننا جميعا".

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