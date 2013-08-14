اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية.. "الرومانسي الذي يعيش في المدينة الفاضلة"

كتب : صالح رمضان الأربعاء 14-08-2013 00:59

أخذ على عاتقه الحفاظ على أراضي الدولة عندما ترأس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة منذ عام 2004، وكان سببا في ثراء الكثيرين، وفي نفس الوقت وضع آخرين في السجون، حتى أنه حصل على لقب الصندوق الأسود لأراضي مصر، والتي من المفترض أن يعرف كل "شبر" فيها للحفاظ عليها.

محافظ الدقهلية الجديد، اللواء عمر محمد عبد الجواد الشوادفي، الذي وصفه وزراء في حكومات سابقة بأنه رومانسي، ويعيش في المدينة الفاضلة كونه فهم خريطة مصر الزراعية، وطالب بأن يتم الحفاظ عليها من تعديات المباني، وتصدى لبناء قرية سياحية على بحيرة السد العالي للحفاظ على البحيرة من التلوث ووقف حجر عثرة أمام تمرير صفقات مشبوهة من قبل مستثمرين ورجال أعمال حاولوا الحصول على أراضي الدولة بطرق ملتوية واستغلال النفوذ في ظل الحكومات السابقة

تمكن خلال فترة بسيطة من تفتيح أعين الجهات الرقابية في مصر على ثروة مصر القومية من الأراضي حتى أنه تعرض لهجوم شرس من وزراء ومسؤولين كبار وتمت مساءلته أمام مجلس الشعب بتمهة الفساد، لكنه وقف أمامهم جميعا وقوف الواثق من نفسه فحاولوا حل مركز جماية الأراضي عن طريق تقارير البنك الدولي ولكنه نجح في التصدى لكل تلك المحاولات.

رأس فريق عمل قام بإنشاء مسرج الجلاء وطريق المطار وأشرف على إنشاء مسرح أوبرا عايدة عام 1999 عن طريق إدارة الأشغال بالقوات المسلحة والذي تم الانتهاء من إنشائه في 38 يوم بعد أن رفضت إحدى الشركات الأجنبية تنفيذه.

قبل تولي منصب محافظ الدقهلية في ظروف صعبة بعد أن استقال منها محافظها الإخواني بعد ثورة 30 يونيو وهي تعج بالمشاكل والأزمات والمطالب الفئوية بالإضافة إلى المشاكل المزمنة التي تعاني منها المحافظة كالمرور والمواصلات والنظافة وبحيرة المنزلة ومشاكل الصيادين التلوث البيئي والانفلات الأمني وغيرها من الأزمات، كما أنه قبل مواجهة الوضع السياسي بين قبول ورفض حتى أن بعض القوى السياسية أعلنت رفضها لها كونه شخص من خارج المحافظة وأن القيادة السياسية لم تختر ابنا من أبناء المحافظة ليكون محافظا لها واختار شخصا غريبا عنها لم يعروفوه ألا وهو يقول القسم أمام رئيس الجمهورية.