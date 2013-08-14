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وصول 11 أسير فسلطيني إلى مقر الرئاسة الفلسطيينة بعد الإفراج عنهم

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وصول 11 أسير فسلطيني إلى مقر الرئاسة الفلسطيينة بعد الإفراج عنهم وصول 11 أسير فسلطيني إلى مقر الرئاسة الفلسطيينة بعد الإفراج عنهم

 

وصل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء وعددهم 11 أسيرا من مختلف مناطق الضفة الغربية الى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.
> وكان فى استقبال الاسرى الرئيس الفلسطينة محمود عباس ووزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع وعدد من الوزراء والقيادات الفلسطينية وعناصر الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة التحرير الوطنى فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
> ووضع الاسرى إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ثم انتقلوا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس لتوجيه كلمه للحشود والجماهير الفلسطينية التى كانت بانتظار الاسرى امام مقر الرئاسة الفلسطينية منذ الساعة السابعة من مساء اليوم.
> وهنأ الرئيس عباس الشعب الفلسطينى على الافراج عن الاسرى، وتعهد بالاستمرار فى نضاله من أجل الافراج عن باقى الاسرى المحتجزين فى السجون الاسرائيلية.

وأكد عباس أن الأهالى الذين ينتظرون ذويهم هم الان أولى برؤيتهم وشدد على أن لقاء هذه الجماهير سيتم بإذن الله فى القدس وهى محررة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
> وعانق أهالى الاسرى ذويهم فى مشاهد اتسمت بخليط من الفرحة والبكاء فى نفس الوقت وحمل الاسرى على الاعناق وأطلقت الالعاب النارية احتفالا بتحرير الاسرى وبهذا العرس الفلسطينى الكبير.

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