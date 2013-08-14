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التخت العربى يفتتح مهرجان الاوبرا الصيفي علي المكشوف

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التخت العربى يفتتح مهرجان الاوبرا الصيفي علي المكشوف التخت العربى يفتتح مهرجان الاوبرا الصيفي علي المكشوف

تحيى فرقة التخت العربى بقيادة ياسر معوض اولي حفلات مهرجان الاوبرا الصيفي   وذلك فى الثامنة مساء االخميس 15 اغسطس علي المسرح المكشوف.

واعدت الفرقة برنامج فنى متنوع يتضمن باقة من اجمل اعمال الموسيقى العربية منها انت عمري – فكروني – انت الحب – اروح لمين – الف ليلة  لـ ام كلثوم ، خي خى – حسدوني – ساعة مابشوفك – يامسافر وحدك لـ محمد عبد الوهاب ، وحياتك يا حبيبي – ليلية امبارح – الليلة الكبيرة لـ سيد مكاوي ، منديل الحلو – تاكسى الغرام – يا نجف بنور لـ عبد العزيز محمود ، طلعت يا محلا نورها – الصهبجية – محسوبكم داس لـ سيد درويش ، احلف بسماها – سواح – جانا الهوا – تخونوه – اهواك لـ عبد الحليم حافظ ، ساكن في حي السيدة – يا حاسدين الناس – شفت حبيبي لـ محمد عبد المطلب .

الجدير بالذكر ان فرقة التخت العربى قدمت العديد من الاحتفاليات تكريماً لشهداء ثورة 25 يناير وتأكيداً على الوحدة الوطنية كما طافت العديد من دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها ليبيا ، الاردن ، تونس ، العراق ، الكويت ، قطر ، البحرين ، الامارات ، سلطنة عمان والسعودية بالاضافة الى العديد من الدول الاوربية وشاركت فى مهرجانات دولية متخصصة كما نالت عدة جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء فى إسطنبول بتركيا عام 2010 .

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