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القبض على خمسة من الاخوان واصابة 8 فى اشتباكات بالدقهلية

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القبض على خمسة من الاخوان واصابة 8 فى اشتباكات بالدقهلية القبض على خمسة من الاخوان واصابة 8 فى اشتباكات بالدقهلية

تمكنت مديرية امن الدقهلية من ضبط خمسة من اعضاء جماعه الاخوان وبحوزتهم اسلحة بيضاء فى الاشتباكات التى دارات بين اعضاء بجماعه الاخوان المسلمين والاهالى بمنطقة حى توريل بالمنصورة عقب انتهاء المسيرة التى نظمها انصار المعزول محمد مرسى امام مقر قطاع الامن الوطنى بالمنصورة.
> فيما تمكنت قوات الامن المركزى من فض الاشتباكات بعد باطلاق القنابل المسيلة للدموع وتطويق المنطقة وتفريق الطرفين، وفى ذات السياق اصيب ثمانية اشخاص من الطرفين بجروح قطعية وخرطوش جراء الاشتباكات وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج.
> وأصيب اللواء إبراهيم أبوالليل مساعد مدير أمن الدقهلية لقطاع الوحدات بجرح قطعى فى الرأس أثناء تواجده مع قوات الأمن المركزى بشارع قناة السويس ومنطقة توريل أثناء فض الاشتباكات بين أهالى المنصورة وأعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم.

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