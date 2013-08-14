حكومة حماس: إسرائيل تمارس الإعدام ميدانيا بحق الأسرى

كتب : أ ش أ الأربعاء 14-08-2013 00:33

أكد الدكتور عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين بحكومة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات الإعدام الميدانية بحق الأسرى الفلسطينيين من خلال التعذيب والإبعاد والسجن مدى الحياة.

وقال أبو السبح، في تصريح صحفي مساء أمس، تعقيبا على مطالبة رئيسة كتلة البيت اليهودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، إن "الاحتلال ليس بحاجة لشرعنة قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، لأنه يمارسها ميدانيا أثناء تعذيب الأسرى وإبعادهم وسجنهم لمدد فلكية"، مضيفا أن "الإعدامات التي مارستها إسرائيل في العدوانين على قطاع غزة وذهب ضحيتها الآلاف وعشرات الآلاف من الجرحى، أكبر مثال على ممارسة الاحتلال للإعدام ميدانيا".

وأشار إلى أن العقلية الإسرائيلية تسعى للانتقام من العرب بشتى الوسائل، مشيرا إلى مذابح تل الزعتر وجسرالباشا وقانا والبداوي، التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى القدامى، مقابل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قال أبو السبح إن "أي أسير يخرج من السجون الإسرائيلية هو مكسب عظيم للشعب الفلسطيني".