محافظ السويس الجديد فى أول تصريح: "إحنا جايين نشتغل"

قال اللواء العربى السروى، محافظ السويس الجديد، فى أول تصريح له بعد حلف اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام رئيس الجمهورية عدلى منصور "إحنا جايين نشتغل"؛ موضحا لـ"اليوم السابع" فيما يتعلق بمشاكل المحافظة ومعرفته بها، قال إنه فتح كافة الملفات الخاصة بالمحافظة وأنه سيحضر للسويس غدا أو بعد غد.

وتابع اللواء السروى أنه فور حضوره سيعقد اجتماع مغلق مع رجاله والشخصيات التى سيعمل معها خلال الفترة القادمة لوضع الشكل والتصور وآليات العمل، وعقب ذلك سيعقد لقاءً مع مواطنى السويس مؤكدا أنه أتى للسويس لخدمتهم وللعمل والشغل على أرض الواقع.

يذكر أن محافظ السويس من مواليد 1955، تدرج فى سلاح المدرعات فعمل قائدا للفرقة التاسعة المدرعة بدهشور، ثم نائبـا لرئيس هيئة التفتيش بالقوات المسلحة، ثم بعد ذلك مدير كليـة الحرب بأكاديميـة ناصر العسكرية العليــا، وتولى مؤخرا منصب قائد الدفاع الشعبى والعسكرى.

حيث يعد العربى السروى هو المحافظ الأول بعد ثورة 30 يونيو والثالث بعد ثورة 25 يناير 2011 عقب اللواء محمد عبد المنعم هاشم، الذى عين من قبل المجلس العسكرى واللواء سمير عجلان الذى عينه الرئيس المعزول، محمد مرسى.

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