أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس الجديد فى أول تصريح: "إحنا جايين نشتغل"

Google+ Print
محافظ السويس الجديد فى أول تصريح: "إحنا جايين نشتغل" محافظ السويس الجديد فى أول تصريح: "إحنا جايين نشتغل"

قال اللواء العربى السروى، محافظ السويس الجديد، فى أول تصريح له بعد حلف اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام رئيس الجمهورية عدلى منصور "إحنا جايين نشتغل"؛ موضحا لـ"اليوم السابع" فيما يتعلق بمشاكل المحافظة ومعرفته بها، قال إنه فتح كافة الملفات الخاصة بالمحافظة وأنه سيحضر للسويس غدا أو بعد غد.

وتابع اللواء السروى أنه فور حضوره سيعقد اجتماع مغلق مع رجاله والشخصيات التى سيعمل معها خلال الفترة القادمة لوضع الشكل والتصور وآليات العمل، وعقب ذلك سيعقد لقاءً مع مواطنى السويس مؤكدا أنه أتى للسويس لخدمتهم وللعمل والشغل على أرض الواقع.

يذكر أن محافظ السويس من مواليد 1955، تدرج فى سلاح المدرعات فعمل قائدا للفرقة التاسعة المدرعة بدهشور، ثم نائبـا لرئيس هيئة التفتيش بالقوات المسلحة، ثم بعد ذلك مدير كليـة الحرب بأكاديميـة ناصر العسكرية العليــا، وتولى مؤخرا منصب قائد الدفاع الشعبى والعسكرى.

حيث يعد العربى السروى هو المحافظ الأول بعد ثورة 30 يونيو والثالث بعد ثورة 25 يناير 2011 عقب اللواء محمد عبد المنعم هاشم، الذى عين من قبل المجلس العسكرى واللواء سمير عجلان الذى عينه الرئيس المعزول، محمد مرسى.

موضوعات متعلقة..

مصادر: اللواء أركان حرب العربى السروى محافظًا للسويس

العربى السروى يؤدى اليمين الدستورى محافظا للسويس

ملفات شائكة تنتظر اللواء السروى ثالث محافظ للسويس بعد ثورة 25 يناير.. البطالة وانهيار الخدمات الصحة فى المقدمة.. ومطالبات بإعادة تخطيط وتفعيل مطار العين السخنة وتسويق منطقة شمال غرب خليج السويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365