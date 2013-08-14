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الفيوم تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الصحافة المدرسية

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الفيوم تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الصحافة المدرسية الفيوم تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الصحافة المدرسية

حصد العشرات من طلاب الفيوم المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية فى الصحافة المدرسية، فقد حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم المركز الأول على مستوى الجمهورية فى صحافة التربية الخاصة للمرة الأولى، كما فازت مدرسة "جردو" الثانوية بإدارة أطسا التعليمية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المناظرات المدرسية.

وفى مسابقة الكاريكاتير الحى فازت الطالبة منى سيد عبد الله من مدرسة الفنية بنات بسنورس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للتعليم الفنى كما فاز الطالب مصطفى طه على من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

أما فى "القصة القصيرة" فقد فازت الطالبة دينا توبة عشرى من مدرسة سكينة أيوب الإعدادية بإدارة شرق الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفازت الطالبتان دينا كرم رزق من مدرسة التوفيق الإعدادية بنات والطالبة هاجر عادل السيد من مدرسة طبهار بمراكز متقدمة ومتميزة.

وفى الإذاعة المدرسية حققت طالبات مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بإدارة شرق الفيوم المركز الثانى على مستوى الجمهورية.

كما فازت مدرسة نفيسة الحصرى للغات بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الحديث الإلكترونى عن موضوع التعليم مشروع القومى، وفازت مدرسة المسلة الإعدادية بإدارة شرق الفيوم بنفس المركز عن موضوع أطفال الشوارع.

وفى مسابقة التحقيق الإلكترونى فازت مدرسة سنورس الصناعية بنات بالمركز التاسع عن موضوع الوحدة الوطنية، كما فازت مدرسة فاطمة الزهراء التجارية بمركز متقدم عن موضوع الحوار بدلا من العنف.

وقد وجه محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة لجمال عبد الحليم مدير عام الخدمات التربوية وسومية على كمال موجه عام الصحافة للتميز، وحصد المراكز الأولى وأثنى على الدور الكبير الذى تقوم به الخدمات التربوية فى تفعيل كافة الأنشطة.

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