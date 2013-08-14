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ما أعراض اضطرابات الكلى؟

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ما أعراض اضطرابات الكلى؟ ما أعراض اضطرابات الكلى؟

تعتبر الكلى هى فلتر السم البشرى، والذى يمر من خلالها، و يتم تنقية الدم من السموم، ولكن ما هى أسباب حدوث خلل فى الكلى وما هى أعراض تلك الاضطرابات؟

يوضح لنا الدكتور محمد عبد الرحمن، استشارى الباطنية، والجهاز الهضمى والكبد أن هناك أعراضا عديدة عند حدوث خلل فى وظائف الكلى من بينها ارتفاع فى معدل ضغط الدم وانخفاض فى كمية البول المعتاد عليها يوميا حتى تصل إلى 40 أو 50 سم.

ويبين دكتور محمد أنه يصعب اكتشاف أن هناك خللا فى وظائف الكلى إلا من خلال التحاليل، حيث يجب إجراء عمل وظائف كلى لمعرفة إذا ما كان هناك مشكلة ما بالكلى، كما يجب عمل أشعة على المسالك البولية، وعمل أشعة موجات صوتية وعمل صورة دم عامة.

ويشير دكتور محمد إلى أنه يمكننا الوقاية من أمراض الكلى عن طريق شرب الماء بكميات كبيرة، والتى تعمل على غسل الكلى، ويجب الابتعاد عن تناول الكحوليات والإقلاع التام عن التدخين، وتقليل الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من الملح، والبعد عن تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب.

فلا يجب أن يكون الصيدلى هو طبيب الأسرة ولكن لابد الذهاب إلى الطبيب الختص قبل تناول أى دواء، ومن الأمور التى تزيد من التهابات الكلى اتباع نظام قاس ولكن بدون استشارة طبيب تغذية مختص.
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مصر 365

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