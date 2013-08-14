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ما فوائد وأضرار هرمون الكورتيزول؟

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ما فوائد وأضرار هرمون الكورتيزول؟ ما فوائد وأضرار هرمون الكورتيزول؟

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة، واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن الكورتيزول، هو أحد الهرمونات، والتى يتم إنتاجه بواسطة قشرة الغدة الكظرية، حيث تقوم بإنتاجها نتيجة لحدوث توتر شديد فى الجسم.

ويقول دكتور مجدى، إن هرمون الكورتيزول يسمى بهرمون الإجهاد ويسبب ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى حدوث العديد من المشكلات الصحية لجسم الإنسان منها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستويات السكر فى الدم، كما يقلل من كفاءة الجهاز المناعى.

ويشير دكتور مجدى إلى أن أجنة الأمهات اللاتى يعانين من الاكتئاب المزمن أثناء فترة الحمل يعانون من ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول فى دمائهم مما يزيد من احتمالات إصابتهم بأمراض العصر فيما بعد.

كما يلعب الكورتيزول دورا هاما فى البرمجة السلبية لأنسجة الجنين
> ويبين دكتور مجدى أن هناك ما يعرف بتوتر الأجنة حيث إن أجنة الأمهات اللاتى يعانين من الاكتئاب المزمن، أثناء فترة الحمل يعانون من ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول فى دمائهم، مما يزيد من احتمالات إصابتهم بأمراض العصر فيما بعد.

ويلعب الكورتيزول دورا هاما فى البرمجة السلبية لأنسجة الجنين، حيث يقلل من نمو وتطور الأنسجة ويزيد من احتمالات الإجهاض ويزيد من احتمالات الولادة المبكرة، ويقلل من وزن الوليد وطوله وربما يمتد التأثير على الطفل بعد الولادة.

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