بيكرمان: مدرب برشلونة فارس يحتذى به

برشلونة، (إفي): أشاد مدرب منتخب كولومبيا الأرجنتيني خوسيه نستور بيكرمان اليوم بمواطنه خيراردو تاتا مارتينو المدير الفني الجديد لبرشلونة مؤكدا أنه مسيرته كانت دائما "مثالا يحتذى به".

وقال بيكرمان "مارتينو حقق دئاما الأهداف المطلوبة سواء في باراجواي أو بلاده، أيضا يتمتع بأسلوب يجعله يسيطر على طريقة اللعب".

وتقابل مارتينو وبيكرمان أمس الاثنين في مركز الاعداد البدني ببرشلونة حيث تستعد كولومبيا لوديتها مع صربيا غدا.

وصرح المدرب "كنا لم نتقابل منذ فترة، ولكن كلانا يعرف الآخر، تجمعنا علاقة جيدة ولقائنا كان مصدرا للفرحة، تذكرنا بعض الأشياء وكل منا تمنى للآخر الأفضل".

وأضاف بيكرمان "تاتا فارس وشخص يعرف القيم والأخلاق التي ستجعله يحتل مكانة في هذه المؤسسة".

وبخصوص اذا ما كان سينجح مارتينو في التوصل لطريقة توائم تواجد كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في الملعب قال أنه يحدث معه أمر مشابه مع جاكسون وفالكاو حيث أكمل "ليست مشكلة بالمرة بل سببا للسعادة، بالنسبة لأي مدرب امتلاك هذين اللاعبين أمر جميل، الأشخاص العاديون سيتحدثون عما اذا كان هناك ملائمة في تواجدهما، ولكن بالنسبة للمدرب هذا مدعاة للسعادة".