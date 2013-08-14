ليبيا تعلن عن تنفيذ مشروع طريق دولى بتمويل إيطالى

أعلنت ليبيا اعتزامها تنفيذ مشروع الطريق الدولى السريع الذى يمتد بين منفذيها الحدوديين مع مصر وتونس، بطول 1700 كم بتمويل إيطالى.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، فى بيان، إن شركة (سالينى إمبريجيلو) الإيطالية ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 963 مليون يورو، بدءا من منفذ السلوم مع مصر إلى مدينة المرج على امتداد 400 كم.

وسيتم إبرام العقد خلال أسبوعين، على أن يبدأ التجهيز بعد 30 يوما ومن ثم يبدأ التنفيذ،

وتشمل هذه المرحلة إنشاء 12 جسرا و8 مناطق خدمية و6 مواقف للسيارات، وتتراوح الفترة الزمنية لإنجازها من 2 إلى 3 سنوات.

وتمتد المرحلة الثانية حسب البيان من المشروع من منفذ رأس الجدير مع تونس إلى مدينة مصراتة (200 كم) شرق طرابلس.

ويأتى تنفيذ المشروع فى إطار معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية الموقعة فى 2008، والتى نصت على تعويض ليبيا بقيمة خمسة مليارات يورو فى هيئة مشروعات خدمية وتنموية، بعد اعتذار روما على احتلال ليبيا بداية القرن الماضى.