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صفوت حجازي: 5 يابانيين أشهروا إسلامهم بسبب انبهارهم الشديد باعتصام رابعة

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صفوت حجازي: 5 يابانيين أشهروا إسلامهم بسبب انبهارهم الشديد باعتصام رابعة صفوت حجازي: 5 يابانيين أشهروا إسلامهم بسبب انبهارهم الشديد باعتصام رابعة
قال صفوت حجازي، عضو التحالف الوطني، إن الشعب المصري أبهر العالم باعتصام رابعة العدوية، وإن 5 يابانيين أشهروا إسلامهم بسبب انبهارهم بما يحدث في الاعتصام. وذكر «حجازي» من فوق منصة الاعتصام أن «المعتصمين هم القيادات الحقيقية التي تقود هذه الموجة من ثورة يناير»، مشيرًا إلى أن «الشعب المصري أبهر العالم في هذه المليونية، هناك 5 يابانيين أسلموا وسبب إسلامهم هو انبهارهم الشديد بما يحدث فى رابعة العدوية». وأضاف «حجازي»: «أقول لجنود الأمن المركزي وجنود الجيش إن الدكتور مرسي كان يعد قانونا ليحفظ كرامة الجندي ويلغي ما كان يسمى بعسكري المراسلة وإنه كان سيتم محاكمة الضابط الذى يقوم باستخدام العساكر لغسل ملابسه أو تلميع حذائه». وأضاف: «القانون كان سيشمل تخفيض الخدمة لمن لا يحملون مؤهلات من 3 سنوات إلى سنتين وحملة المؤهلات المتوسطة إلى سنة أما حملة المؤهلات العليا فكان سيتم تخفيض مدة خدمتهم إلى 6 شهور فقط»، مضيفًا: «لا تعتدوا ولا تطلقوا النار على إخوانكم من المتظاهرين».

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