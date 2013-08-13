تصويت على حظر ارتداء "البرقع" في محافظة سويسرية

كتب : الأناضول الثلاثاء 13-08-2013 22:25

ستشهد مقاطعة "تسينو" السويسرية التي تتحدث الإيطالية، تصويتا على حظر ارتداء البرقع الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة، أو إقراره بشكل كامل.

ومن المنتظر أن تُسفر أول عملية استفتاء تُجرى لأول مرة في هذا الشأن في البلاد، عن حظر استخدام البرقع في الأماكن العامة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد مرتديات البرقع لا يتخطى مائة امرأة، أغلبهن من الأفغانيات، اللاتي تحرصن على ارتداء هذا النوع من الملابس.

وبدأت مبادرة حظر البرقع في هذه المقاطعة في شهر مارس 2011، حينما تم جمع 11 ألفا و767 توقيعا من أجل حظر استخدامه في المناطق العامة.

يشار إلى أنه لا يوجد حظر على لبس البرقع في أي من المقاطعات السويسرية الأخرى، وكانت هناك محاولة جرت في عام 2010 لحظر استخدامه في مقاطعة "أرجاو"، لكن البرلمان الفيدرالي في البلاد رفضها، تلتها محاولات أخرى في عدد من المقاطعات، لكن برلمانات تلك المقاطعات رفضتها جميعا.

ويشكل المسملون الذين يعيشون في سويسرا ويقدر عددهم بـ400 ألف نسمة، نحو خُمس السكان الإجمالي للبلاد.