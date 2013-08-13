أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

تصويت على حظر ارتداء "البرقع" في محافظة سويسرية

Google+ Print
تصويت على حظر ارتداء "البرقع" في محافظة سويسرية تصويت على حظر ارتداء "البرقع" في محافظة سويسرية

كتب : الأناضول الثلاثاء 13-08-2013 22:25

ستشهد مقاطعة "تسينو" السويسرية التي تتحدث الإيطالية، تصويتا على حظر ارتداء البرقع الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة، أو إقراره بشكل كامل.

ومن المنتظر أن تُسفر أول عملية استفتاء تُجرى لأول مرة في هذا الشأن في البلاد، عن حظر استخدام البرقع في الأماكن العامة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد مرتديات البرقع لا يتخطى مائة امرأة، أغلبهن من الأفغانيات، اللاتي تحرصن على ارتداء هذا النوع من الملابس.

وبدأت مبادرة حظر البرقع في هذه المقاطعة في شهر مارس 2011، حينما تم جمع 11 ألفا و767 توقيعا من أجل حظر استخدامه في المناطق العامة.

يشار إلى أنه لا يوجد حظر على لبس البرقع في أي من المقاطعات السويسرية الأخرى، وكانت هناك محاولة جرت في عام 2010 لحظر استخدامه في مقاطعة "أرجاو"، لكن البرلمان الفيدرالي في البلاد رفضها، تلتها محاولات أخرى في عدد من المقاطعات، لكن برلمانات تلك المقاطعات رفضتها جميعا.

ويشكل المسملون الذين يعيشون في سويسرا ويقدر عددهم بـ400 ألف نسمة، نحو خُمس السكان الإجمالي للبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة