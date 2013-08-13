حقائق – مصر 12-2 أوغندا

التاريخ يصب في مصلحة مصر إذا ما كان خصمه أوغندا، ولكن الفريق الحالي تحت الإدارة الفنية لميليوتين سيردويفتش الشهير بميتشو لم يتذوق الخسارة سوى مرة واحدة.

مصر تواجه أوغندا وديا عصر الأربعاء ضمن الأجندة الدولية استعدادا لاستئناف تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والفراعنة يبحثون عن الفوز من أجل تحسين ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الأوغندي لمنافسة قوية مع السنغال على بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال.

ويستعرض FilGoal.com حقائق تاريخية عن مواجهات الفريقين قبل لقاء الأربعاء..

- التقى مصر وأوغندا في 15 مباراة للفريق الأول بجانب مواجهتين في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية 1964، فاز الفراعنة في 12 مباراة (بخلاف مبارتي تصفيات الأوليمبياد)، ولم تخسر مصر سوى مبارتين فقط وانتهت واحدة بالتعادل.

- أكبر فوز لمصر كان بنتيجة 6-0، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ أوغندا، فقط منتخب تونس هو من نجح في معادلة هذا الرقم في شباك نظيره الأوغندي.

- أكبر هزيمة للفراعنة كانت بنتيجة 5-1 في تصفيات الأمم الإفريقية 1965.

- تحتل مصر المرتبة الـ61 في تصنيف الاتحاد الدولي، وأوغندا في المركز الـ77.

- سجل الفراعنة خلال المواجهات التي جمعته مع أوغندا 27 هدفا مقابل 10 أهداف سكنت شباكه.

- ميتشو المدير الفني الصربي لأوغندا لم يخسر سوى مباراة واحدة كانت ودية أمام ليبيا بثلاثية نظيفة، وتعتبر مباراة مصر هي الرابعة له منذ ولايته.