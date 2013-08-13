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بالصور| علاج السرطان و الروماتيزم بلدغ النحل في الصين

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بالصور| علاج السرطان و الروماتيزم بلدغ النحل في الصين بالصور| علاج السرطان و الروماتيزم بلدغ النحل في الصين

كتب : إنجي رأفت الثلاثاء 13-08-2013 22:02

انتشرت جلسات العلاج بلدغ النحل في الصين بشكل كبير، حيث قام أكثر من 27 ألف شخص بتجربتها، في مدينة بكين الصينية.

ووضح أحد الأطباء الصينين أن العلاج بلدغ النحل فعال بشكل كبير، وقال إنه يعالج الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل، مؤكدًا أن جلسات اللدغ التي تقدم للمريض يمكن أن تشفيه من الأورام السرطانية.

وقال الطبيب إن عملية اللدغ تتم بعد الإمساك بالنحلة بالمعدات الطبية وجعلها تقوم بلدغ الأماكن التي يشتكي منها المريض.

وبالرغم من انتشار طريقة العلاج بلدغ النحل في الصين، إلا أنها طريقة غير معترف بها دولياً في علاج الأمراض البشرية، حيث صرح المركز الأمريكي لعلاج السرطان أن التجارب العلمية لم تثبت صحة ما تقوم به المستشفيات الصينية من العلاج بلدغ النحل.

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