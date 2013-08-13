سامسونج تكشف عن خطة معدلة للإنفاق على التكنولوجيا والعلوم الأساسية

قالت مجموعة سامسونج جروب، أكبر شركة فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت إنفاق ما إجماله 1.5 تريليون وون (1.35 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة لتعزيز محرك النمو الاقتصادى بالبلاد بما يتفق وسعى الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية.

وأضافت المجموعة أن مؤسسة أبحاث سامسونج ستستثمر 500 مليار وون فى دعم البحث والتطوير فى العلوم الأساسية، فيما سيعزز المبلغ الباقى وهو تريليون وون لتعزيز هندسة المواد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية يتماشى البرنامج مع خطة الرئيسة بارك كون هيه المعروفة باسم "الاقتصاد الخلاق" والتى تنادى باستخدام تكنولوجيا المعلومات كمحرك أساسى لاقتصاد البلاد.

كان رئيس المجموعة "لى كون" هى قد تعهد ببذل الجهود لتقديم إنجازات ملموسة تحقق رؤية الحكومة حول الاقتصاد الخلاق وتوفير المزيد من فرص العمل.