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أحمد كريمة: معتصمو "رابعة" يرتكبون جريمتي "الحرابة" و"البغي"

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أحمد كريمة: معتصمو "رابعة" يرتكبون جريمتي "الحرابة" و"البغي" أحمد كريمة: معتصمو "رابعة" يرتكبون جريمتي "الحرابة" و"البغي"

كتب : سهيلة حامد منذ 12 دقيقة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن صيام معتصمي رابعة العدوية والنهضة طيلة شهر رمضان "باطل شرعا"، وذلك بسبب عدم التزامهم بتعاليم الشهر الكريم، أو آداب الصيام خلال اعتصامهم.

وأضاف كريمة، في مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أن آداب الصيام جاءت فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، "إن من أراد الصيام فلا يرفث ولا يفسق وإذا شاتمه أحد يقول إنى امرؤ صائم"، وبذلك فهم ينطبق عليهم الحديث القائل "رب صائم لا يأخذ من صومه إلا الجوع والعطش".

وأوضح كريمة أن العبادات في الإسلام "لا تقتصر على الطقوس فقط، ولكن لها شروط، فكيف لمسلم يصلى صلاة التراويح ويدعى على الجيش وقياداته ويسب شيخ الأزهر، وكيف لحاج أن يفسق ويرفث"، موضحا أن معتصمى رابعة ارتكبوا كل مخالفات الصوم، من تحطيم الممتلكات وقطع الطرق والتسبب في إراقة الدماء.

وأكد كريمة أن صفوت حجازى لا يحمل أي شهادة علمية معتمدة من جامعة معتمدة، ولم يحصل على درجة الدكتوراه، مشددا أن ادعاء الإخوان أن اعتصامهم فى الميادين جهاد كذب وافتراء، مؤكدا أنهم يرتكبون جريمة حرابة وبغي.

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