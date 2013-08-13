نقابة الأئمة والدعاة تطالب وسائل الإعلام بتجاهل تصريحات وجدى غنيم

أصدرت نقابة الأئمة والدعاة بياناً اليوم الثلاثاء تطالب فيه علماء الإسلام ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحترمة أن لا يتداولوا كلام الداعيه وجدي غنيم واصفين إياه بالسفيه .

> كما ناشدت النقابة جموع الشعب بالوقوف مع جيش مصر في حربه ضد الإرهاب لتطهير مصر من المخربين.

كما ناشدت النقابة القوات المسلحة والشرطة أن يضربوا بيد من حديد علي يد كل مجرم قاطع للطريق يحمل السلاح لأن الرسول صلي الله عليه وسلم قال :” من حمل علينا السلاح فليس منا ” وقال :” ليس منا من روع مسلماً” .

كما ناشدت النقابة السادة الأئمة بالقنوت في صلواتهم للدعاء لخير أجناد الأرض أن يوفقهم الله وينصرهم علي أعداء الوطن وأن يجعل مصر بلدا أمناً وأماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين .