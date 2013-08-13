مقتل 3 مسلحين واعتقال 80 فى اليوم الأول من عملية الثأر للشهداء بالعراق

أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم أن حصيلة اليوم الأول من عملية "ثأر الشهداء" التى تنفذها قوات من الجيش والشرطة بالمنطقة الفاصلة بين محافظتى صلاح الدين وديالى بناحية العظيم شمال بعقوبة أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين واعتقال 80 مطلوبا معظمهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بالعراق.

وأضاف المصدر، فى تصريح له اليوم، أنه تم كذلك خلال العملية ضبط ثلاث سيارات ودراجة نارية تستخدم من قبل المسلحين، كما تم تفجير سيارتين مفخختين ومنزل ملغم وإبطال مفعول عشر عبوات ناسفة وضبط جهاز اتصالات لاسلكية يستخدم من قبل المسلحين.

وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن بدء عملية عسكرية "ثأر الشهداء" واسعة شمالى محافظة ديالى لتحريرها من الإرهاب، فيما كانت وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد أعلنتا فى الأول من أغسطس الحالى انطلاق عملية أمنية أطلق عليها اسم "ثأر الشهداء" فى مناطق أطراف وحزام بغداد وذلك على خلفية هروب أكثر من 500 نزيل من سجنى التاجى وأبو غريب إثر عملية اقتحام تبناها تنظيم القاعدة فى 21 يوليو الماضى.

يشار إلى أن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى العراق لسنة 2005 تنص على اعتبار أن أعمال العنف والتهديد أو إثارة فتنة طائفة أو حرب أهلية أو اقتتال طائفى، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم البعض أو التحريض أو التمويل عملا إرهابيا.