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مقتل إمام وخطيب مسجد الحجاز إثر هجوم مسلح غربى الموصل

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مقتل إمام وخطيب مسجد الحجاز إثر هجوم مسلح غربى الموصل مقتل إمام وخطيب مسجد الحجاز إثر هجوم مسلح غربى الموصل

قتل إمام وخطيب مسجد الحجاز إثر هجوم مسلح غربى الموصل مركز محافظة نينوى، 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وأضاف مصدر فى الشرطة العراقية أن قوات الأمن حاصرت مكان الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذى الهجوم الذين لاذوا بالفرار عقب الحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت محافظة نينوى شهدت اليوم مقتل وإصابة ستة جنود إثر تفجير انتحارى بحزام ناسف شرقى مدينة الموصل، فيما قتل شرطى فى هجوم بأسلحة كاتمة للصوت استهدف نقطة تفتيش غربى المدينة.

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل تعد من المناطق الساخنة أمنيا حيث تشهد عمليات عنف فى مناطق متفرقة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين.

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