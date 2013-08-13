إصابة 3 باشتباكات بين حماس وسرايا القدس فى مسجد بقطاع غزة

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة مساء الثلاثاء فى اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس وسرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامى فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة "فلسطين برس" إن شجارا وقع بين عناصر السرايا والقسام فى مسجد التوحيد، تطور إلى حد استخدام الأسلحة النارية، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجروح مختلفة، وجارى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان، والعودة لتلقى العلاج.

وأوضحت الوكالة، أن عناصر القسام حاصروا عددا من عناصر السرايا داخل أسوار المسجد بعد الاشتباكات العنيفة، حيث وصلت إلى المكان تعزيزات عسكرية كبيرة من الطرفين.

وذكرت الوكالة، أن الشجار وقع على خلفية مقتل قائد ميدانى فى سرايا القدس الشهر الماضى فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة.