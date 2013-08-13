أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 3 باشتباكات بين حماس وسرايا القدس فى مسجد بقطاع غزة

Google+ Print
إصابة 3 باشتباكات بين حماس وسرايا القدس فى مسجد بقطاع غزة إصابة 3 باشتباكات بين حماس وسرايا القدس فى مسجد بقطاع غزة

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة مساء الثلاثاء فى اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس وسرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامى فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة "فلسطين برس" إن شجارا وقع بين عناصر السرايا والقسام فى مسجد التوحيد، تطور إلى حد استخدام الأسلحة النارية، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجروح مختلفة، وجارى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان، والعودة لتلقى العلاج.

وأوضحت الوكالة، أن عناصر القسام حاصروا عددا من عناصر السرايا داخل أسوار المسجد بعد الاشتباكات العنيفة، حيث وصلت إلى المكان تعزيزات عسكرية كبيرة من الطرفين.

وذكرت الوكالة، أن الشجار وقع على خلفية مقتل قائد ميدانى فى سرايا القدس الشهر الماضى فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365