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عباس يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

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عباس يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة عباس يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
أبو ردينة: الحمد الله سيكون أمامه 5 أسابيع لتشكيل

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله، اليوم، تشكيل حكومة جديدة بعد شهرين فقط من قبول استقالته، في خلاف على الصلاحيات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن الحمد الله إذا قبل التكليف سيكون أمامه خمسة أسابيع لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "الرجلين سويا خلافاتهما".

مسؤول فلسطيني: الحمد الله قد يمنح سلطة كاملة لاختيار حكومته.. وإن قراره العودة قد يعكس اتفاقا مع عباس على مساحة أكبر في الإدارة

وفى سياق متصل قال مسؤول فلسطيني كبير، إن الحمد الله قد يمنح سلطة كاملة لاختيار حكومته، وإن قراره بالعودة قد يعكس اتفاقا مع عباس على أن يمنح مساحة أكبر في إدارة أمور الحكم.

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