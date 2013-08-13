كيف تساعد ودية أوغندا الفراعنة في طريق المونديال؟

تأهل المنتخب المصري رسميا إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014، ولكن وضعه الحالي يجعله ضمن التصنيف الثاني في المنتخبات التي ستتأهل للمرحلة الأخيرة.

ويلجأ المنتخب المصري لمواجهة أوغندا الودية ضمن استعدادات الفراعنة لاستئناف تصفيات كأس العالم التي ستستأنف في سبتمبر المقبل بمواجهة غينيا، بحثا عن فوز كبير يزيد نقاط الفراعنة.

وتقام المواجهة ضمن الأجندة الدولية، مما يجعل نتيجتها هامة في زيادة نقاط الفراعنة.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

ولكن ترتيب مصر من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

ويسبق مصر من ضمن المنتخبات التي ضمنت التأهل كوت ديفوار، والجزائر.

بينما ممن اقترب تأهلهم يقع بين تونس والرأس الأخضر، ويأتي من مصلحة الفراعنة أن يتأهل نسور كرطاج كون ترتيبها يأتي تاسعا بين المنتخبات الإفريقية، بينما الرأس الأخضر سادسا.

ثم الكونجو ينافس بوركينا فاسو، الأول يأتي ترتيبه 23 ولا يمثل خطرا على تصنيف مصر، بينما المنتخب البروكينابي يحتل المركز السابع إفريقيا.

ويأتي منتخب نيجيريا الذي يحتل المركز الخامس إفريقيا بفرص أقرب عن مالاوي الذي ينافسه بقوة على بطاقة التأهل، والأخير لا يضايق الفراعنة.

وأخيرا يأتي منتخب الكاميرون صاحب المركز الثامن وينافس ليبيا على التأهل للدور النهائي والتعادل مع الأخضر في الجولة الأخيرة يكفيه للعبور.

مما سبق يتضح أن مصر يسبقها بشكل تقريبي ستة منتخبات في حالة فشل الكونجو في التأهل عبر الجولة الأخيرة، وسبعة إذا انتزعت بوركينا فاسو بطاقة المجموعة الخامسة.

وتبحث مصر عن القفز على منتخبات تونس والكاميرون حال تأهلهما رسميا.

ويطمع الفراعنة في حفنة من الأهداف خلال المواجهة الودية أمام أوغندا لتضمن نقاطا تثقل ميزان مصر خلال تصنيف الفيفا حتى قرعة الدور النهائي من تصفيات المونديال.