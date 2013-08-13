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اغتيال الناطق السابق باسم طارق الهاشمي جنوبي العراق

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اغتيال الناطق السابق باسم طارق الهاشمي جنوبي العراق اغتيال الناطق السابق باسم طارق الهاشمي جنوبي العراق

كتب : الأناضول الثلاثاء 13-08-2013 20:58

اغتال مسلحون مجهولون اليوم السياسي العراقي عبد الإله كاظم، الذي كان يشغل منصب الناطق باسم نائب الرئيس المحكوم عليه بالاعدام طارق الهاشمي.

وذكر مصدر أمني أن الحادث وقع بعدما فتح مسلحون النار على كاظم أمام منزله وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، فأردوه قتيلا على الفور، ولاذوا بالفرار من مكان الحادث، دون معرفة الأسباب والجهة التي تقف خلف عملية الاغتيال.

وكان كاظم انشق عن الهاشمي، المنضم إلى القائمة العراقية الوطنية بقيادة إياد علاوي المعارضة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأعلن تشكيل كتلة سياسية تحت اسم "كتلة الوحدة الوطنية" العراقية، مؤيدة لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

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