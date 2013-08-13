أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (32) من "زمن البرغوت 2": اكتشاف رجال الحارة الزواج الباطل بين رويدة وصفوان

Google+ Print
الحلقة (32) من "زمن البرغوت 2": اكتشاف رجال الحارة الزواج الباطل بين رويدة وصفوان الحلقة (32) من "زمن البرغوت 2": اكتشاف رجال الحارة الزواج الباطل بين رويدة وصفوان

كتب : أحمد العميد منذ 14 دقيقة

شهدت الحلقة "32" من مسلسل "زمن البرغوت"، الجزء الثاني، محاولات إتمام زواج رويدة على صفوان، الذي مازال مختفيًا، خوفَا من وضاح، وقرر عبده اصطحاب صفوان ليلًا معه إلى الدار في عدم وجود رشدي، وإتمام الزيجة، إلا أن رجال الحارة أفسدوا عليهم الخطة، بكسر باب أبو نجيب ما جعلهم يفرون هاربين.

ينسى صفوان الأوراق والوثائق التي تثبت نصيبه في شراء أملاك أبووضاح، كما يجد الرجال أيضًا الرسالة التي أرسلها وضاح منذ سنين إلى أهله، والتي أخفاها صفوان، وكشفت تلك الرسالة علم صفوان بأن وضاح مازال على قيد الحياة قبل زواجه من رويدة، وبهذا يعد زواجه منها باطلا، وفي الوقت الذي تم اكتشاف ذلك يكون صفوان بغرفة رويدة، إلا أن رشدي يلحق به، ويحاول عبده ضرب صفوان، ويلاحقه رشدي بمسدسه، إلا أنه يهرب.

يطلق عبده زوجته وفيقة، بعد أن تشاجرت معه دفاعًا عن أخيها، فيقوم بصفعها، وتعود رويدة إلى بيت زوجها وضاح وسط أجواء احتفالية من قبل أهل الحارة، إلا أن صفوان يتوجه نحو الداخلية ليبلغ عن حركة المقاومة الثورية ضد الاحتلال بالحارة، انتقامًا منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة