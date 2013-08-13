دراسة: الرجال ذوي الشعر الأحمر أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

كتب : رون مسعد الثلاثاء 13-08-2013 18:39

أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا، أن الرجال ذوي الشعر الأحمر، يتمتعون بنسبة 54% أقل، للإصابة بسرطان البروستاتا، عن الرجال ذوي الشعر البني والأسود والأشقر.

وقال الباحثون إن سبب تأثير جينات لون الشعر على الإصابة بالسرطان غير واضحة تماما، لكن العلماء الذين قاموا بالدراسة التي نشرت على الإنترنت بواسطة الدورية البريطانية للسرطان، أعزوا ذلك إلى أن الجينات المسؤولة عن صبغ الشعر بهذا اللون، هي نفسها المسؤولة عن نمو الورم من عدمه.

وأجريت تلك الدراسة على المدى الطويل، بداية من 1980، على 20 ألف رجل، وكشفت النتائج أن 1.982 رجل أصيبوا بالفعل بسرطان البروستاتا، ولم تتعدى نسبة إصابة ذوي الشعر الأحمر 1% فقط، مقارنة بـ 40% لذوي الشعر البني والفاتح، ما جعل الباحثين يذهبون إلى أن جين MC1R، يساعد على التحكم في طريقة انقسام بعض الخلايا ونموها.

وأفادت دراسة أخرى، أجريت بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، أن الشعر الأحمر له تأثيرات صحية أخرى على صاحبه، منها أنه يشعر بآلام البرد بشكل أكبر.