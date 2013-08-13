أول مخرج سعودي يغلق شارعاً في هوليوود

يبدو أنّ المواهب السعوديّة بدأت تشقّ طريقها نحو هوليوود، حيث تمّ إغلاق أحد الشوراع في هوليوود، من أجل تصوير فيلم يخرجه وينتجه أخوان سعوديّان.

وفي التفاصيل التي أوردتها جريدة الشرق السعودية، فإنّ المخرج المعتز الجفريّ، وهو مبتعث سعوديّ ذكر بأنّه تمّ إغلاق أحد الشوارع لأجل تصوير مشاهد من الفيلم القصير "OFFICER JACK".

ويتولّى إنتاج الفليم فيصل الجفريّ، وهو شقيق معتز، وهما مبتعثان للدراسة في الولايات المتحدة.

وأشار المبتعث المعتز إلى أنّ الشرطة الأميركية ساهمت في تسهيل مهام التصوير، وفي توفير الطوق الأمني لفريق العمل الذي استخدم أدواتها، وتمّ إغلاق شارع «هوليوود بوليفارد السينمائيّ الشهير»، لإتمام تصوير بعض المشاهد.

وبذلك يكون المعتز أول مخرج سينمائيّ سعوديّ يحصل على ترخيص في إغلاق في هوليوود لتصوير فيلم سعوديّ – أمريكيّ.

يُذكر أنّ قصّة الفليم تدور حول رجل أمن تعرَّض للانتقام، إثر قيامه بمهام عمله وواجبه الوطنيّ، كما يُشارك في تمثيل مشاهد الفيلم عسكريون من الأمن الأمريكيّ، بينهم ضابط متقاعد.