مدير أمن البحيرة ينجح فى الصلح بين أهالى قريتين بعد اندلاع اشتباكات

نجح مدير أمن البحيرة اللواء محمد حبيب واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من خلال التواصل بين كبار عائلات قريتا القروى وزكى أفندى التابعتين لمركز أبو حمص لإجراء صلح جدى.

تم عقد جلسة عرفية بين الطرفين بديوان مركز شرطة دمنهور بحضور كبار عائلات القريتين وبعض كبار العائلات بالمنطقة وتم التراضى والتصالح بينهما والاتفاق على عمل سرادق اليوم عقب صلاة العصر يحضره أهالى القريتين لإشهار ما تم الاتفاق عليه وإتمام الصلح، وتحرر المحضر رقم 7685/ 2013 إدارى المركز وجارى العرض على النيابة العامة.

قريتا ذكى أفندى والقروى بمركز أبو حمص بالبحيرة شهدتا ثانى أيام عيد الفطر المبارك مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على بيع لعب الأطفال بمقابر ذكى أفندى، وأسفرت عن إصابة 17 شخصا بطلقات نارية، بالإضافة إلى إصابة مجند بالأمن المركزى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم.