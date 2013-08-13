" هاشتاج" بـ"فيس بوك وتويتر" لتقييم أداء محافظ الإسماعيلية الجديد

دشن نشطاء بحركة تضامن بالإسماعيلية أداة تجميع لتدوينات "هاشتاج" باسم "المحافظ –ميتر" على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" لجمع آراء المواطنين فى أداء المحافظ الجديد خلال الفترة الانتقالية لحكومة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.

وقال محمود نبيل عضو "تضامن": سيبدأ "هاشتاج" مع استلام اللواء أحمد القصاص مهام منصبه كمحافظ للإسماعيلية، وسندعو المواطنين إلى تسجيل ملاحظاتهم على صفحاتهم الشخصية مصحوبا بكلمات دلالية "المحافظ ميتر واسم المحافظة" وليتم تجميع تقييم الأداء لكل محافظة وخاصة الإسماعيلية".

وأدى اللواء أحمد بهاء الدين القصاص اليمين الدستورية يوم الثلاثاء أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور كمحافظ للإسماعيلية، ومن المقرر أن يبدأ مهام عمله بديوان عام المحافظة غدا الأربعاء.

> وكان نشطاء قبل دشنوا حملة مماثلة فى يوليو 2012 بعدما تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، ولايته الرئاسية وحددوا خمس نقاط أساسية لإنجازها خلال الأيام المائة الأولى من حكمه، وتمت مراقبتها من خلال موقع إلكترونى تحت اسم "مرسى ميتر".

وقال نبيل فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع": سنستقبل المحافظ الجديد بلافتات ترحيب فى الميادين ولكنها للتذكرة بدماء شهداء ثورة 25 يناير، والتركيز على المطالب الأساسية عيش حرية عدالة اجتماعية، وأن الشعب هو مصدر السلطة والكراسى دائما زائلة والمناصب تتغير".

وأضاف، إن القضايا التى ستطرح على المحافظ فى حالة عقده لقاءً مع القوى السياسية بالمحافظة ستكون حول الأراضى المجمدة بالمدينة ومشكلات أراضى الخريجين بشرق قناة السويس، وتوقف إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب لمنطقة القناة".

وعقد ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، اجتماعا صباح اليوم، الثلاثاء، مع مديرى إدارات ديوان عام المحافظة لتحديد مهام العمل والاتفاق على مهام كل قسم لشرحها غدا فى اجتماع للتعارف مع المحافظ الجديد صباح غد.