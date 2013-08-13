أو.إم.فى: لا تأثير من إضرابات قطاع النفط فى ليبيا

قالت مجموعة النفط والغاز النمساوية "أو.إم.فى" اليوم الثلاثاء إن عملياتها لم تتأثر حتى الآن بالإضرابات التى أغلقت مرافئ تصدير وحقولا نفطية فى ليبيا.

وقال ياب هويسكس، مدير أنشطة التنقيب والإنتاج فى الشركة، لمؤتمر صحفى "تأثير الإضرابات على أو.إم.فى محدود جدا"، مضيفا أن أعمال الشركة تتركز فى غرب البلاد الذى لم يتأثر بالأحداث. وقال "فى الوقت الحالى نعمل بشكل كامل". وتسهم الأنشطة الليبية بنحو عشرة بالمائة من إجمالى إنتاج أو.إم.فى عندما تعمل بطاقتها كاملة.

وتشهد ليبيا عضو منظمة أوبك أسوأ تعطيلات بصناعة النفط منذ حرب عام 2011 مع توقف موانئ وحقول جراء إضراب عمال واحتجاجات لعاطلين يطالبون بفرص عمل نادية الجويلى.