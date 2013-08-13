عمرو دياب يغنى بالساحل الشمالي 30 أغسطس

تعاقد عمرو دياب على احياء حفل غنائى يوم30اغسطس القادم باحدى قرى الساحل الشمالى.

> الحفل من تنظيم وليد نصور ويقام فى قرية امريت هايتس.وسيكون الاول لعمرو بعد صدور البومه”الليله”.والمقرر له يوم22من الشهر الحالى.

> يذكر ان البوم “الليلة” يضم 12 أغنية، وسيكون ترتيبها كالآتى: “جرالى إيه” وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب، و”الليلة” كلمات تامر حسين، وألحان عمرو طنطاوى، و”عندى سؤال” لتامر حسين ولحن عمرو دياب، “وآهى ذكريات” لتامر حسين، ولحن عمرو دياب، “خلينا لوحدينا” لتامر حسين ولحن أحمد حسين، “مفيش منك” كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عمرو دياب، و”سبت فراغ كبير” كلمات مجدى النجار، ولحن خليل مصطفي، “يا قلبها” كلمات عادل عمر، ولحن خليل مصطفي، حبيت يا قلبي كلمات تامر حسين، ولحن أحمد حسين، و”لفيتها بلاد” كلمات خالد تاج الدين، لحن عمرو دياب، “فوق من اللى أنت فيه” كلمات تامر حسين، ولحن إسلام زكى، “عدت الأيام” كلمات مجدى النجار، ولحن خليل مصطفي، أما توزيع الألبوم لعادل حقى، أسامة الهندى.