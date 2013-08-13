"صالح" يعيد "دريم" و"سى بى سى" و"النهار" و" أون تى فى " لإدارة المنطقة الحرة الإعلامية

كتب : محمود الجمل الثلاثاء 13-08-2013 16:27

أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أمس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار، ويضم المجلس الجديد متخصصون وخبراء إعلام واستثمار وممثلين لقنوات فضائية.

ويشمل المجلس الجديد، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، ورئيس قطاع الجمارك بمصلحة الجمارك.

كما يضم المجلس الجديد فى عضويته 4 مقاعد لممثلى الشركات المالكة للقنوات الفضائية "دريم" و"سى.بى.سى" و"المحور" و"النهار" ، بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال بالمنطقة، وبعض الأسماء الأخرى من ذوى الخبرة فى مجال صناعة الإعلام والاستثمار.

وكان يحيى حامد وزير الاستثمار السابق، المنتمي لجماعة الإخوان ، قد أصدر قرارا يوم 27 يونيو الماضى بتشكيل المجلس مستبعدا قنوات دريم و" سى بى سى " و"النهار" و" أون تى فى " مقابل ضم قنوات تنتمى لتيارات إسلامية مثل قناة "مصر 25 "، و"أمجاد".