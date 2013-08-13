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الليلة.. الهداف السابق أيمن شوقي يعود للظهور من جديد في "من قلب الأهلي"

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الليلة.. الهداف السابق أيمن شوقي يعود للظهور من جديد في "من قلب الأهلي" الليلة.. الهداف السابق أيمن شوقي يعود للظهور من جديد في "من قلب الأهلي"

كتب : الوطن منذ 24 دقيقة

تستضيف قناة "الأهلي"، في تمام الساعة التاسعة مساء، أيمن شوقي نجم النادي الأهلي السابق، والذي يعود للظهور بعد سنوات بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية.

ويكشف نجم الأهلي السابق، خلال برنامج "من قلب الأهلي"، الذي يقدمه الدكتور عماد يوسف، الأسرار والكواليس الخاصة في حياته الكروية، وأسباب هجرته لأمريكا وعدم العودة للعمل في أي من المجالات الرياضية في .

ويتطرق هداف الأهلي السابق إلى ارتباطه الوثيق بالنادي ومتابعته للمباريات السابقة ورأيه في النجوم الحاليين والسابقين وتطلعاته في الفترة المقبلة.

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DMC

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