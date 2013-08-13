القبض على 4 قتلوا شابا بسبب خلافهم على “موبايل” بالدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من القبض على أربعة أشخاص قاموا بقتل شاب من مدينة نبروة بسبب خلافات على تليفون محمول.

تلقى اللواء سامى الميهى مدير أمن الدقهلية أخطارامن مركز شرطة نبروه ، بمقتل محمود عبدالرازق عبدالمجيد 35سنة- المقيم بناحية طنيخ – دائرة المركز نتيجة إصابته بجرح طعنى بالصدر من الناحية اليسرى وإتهام والدته لكل من حمدينو عبدالعزيز سيدأحمد 60 سنة فلاح ، وأنجاله السعيد 18سنة طالب ، و عمرو 28سنة عاطل ، ورضا 30سنة عامل يقيمون بذات الناحيه – بالتعدى على نجلها بالضرب بآلة حادة بحوزة الأول وإحداث إصابته التى أودت بحياته – لوجود خلافات بينهم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركزو ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعه لذات الخلافات – وأضاف الأول بتخلصه من الآداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية.