10أنواع من الأغذية تحارب الاكتئاب..منها الشوفان والشيكولاتة والسبانخ

فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر ازدادت حالات الاكتئاب والعصبية، والتشنجات وانخفضت الروح المعنوية وتسلل اليأس لنسبة كبيرة من الأفراد.

يقول الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، نقدم بعض الأغذية التى تحارب الاكتئاب، وتقضى على العصبية الزائدة وترفع الروح المعنوية على أمل تقليل الآثار الضارة لهذه الأمراض، التى قد تنعكس على أجهزة الجسم المختلفة مثل القلب وغيره ودور كل غذاء فى رفع الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب يتلخص فيما يلى:

> - الشوفان: فالشوفان يحتوى على مجموعه من الألياف سهلة الذوبان التى لها تأثير ايجابى فى تعديل نسبة السكر فى الدم وهذا التأثير يقلل العصبية الزائدة ويمد الجسم بالطاقة اللازمة حتى لا يشعر الجسم بالكسل والتعب كما يقلل الشعور بالجوع.

> - السلمون والتونة: نظرا لاحتوائهما على الأحماض الدهنية غير المشبعة (أوميجا 3) فهى تساعد المخ فى إفراز المزيد من الناقلات العصبية (neurotransmitters) مما يكون لها مفعول السحر فى محاربة الاكتئاب كما أن الأوميجا 3 تساعد المخ على تجديد خلاياه المسئولة عن رفع الحالة المعنوية والمزاجية.

> - الشيكولاته: تحتوى الشيكولاته على مادة (phenylethylamine) وهذه المادة تلعب دور أساسى لزيادة إفراز مادة السيراتونين وهذه المادة مقترنة اقتران وثيق بالحالة المزاجية للفرد وتلعب دور أساسى فى محاربة الاكتئاب وهذا يفسر سر إقبال السيدات على تناول الشيكولاته خاصة عند الوصول لسن اليأس وانقطاع الطمث.

> - الموز: يحتوى على نسبة لا بأس بها من الماغنسيوم والبوتاسيوم وهذان العنصران يتسببان فى حالات شديدة من الاكتئاب عند انخفاض تركيزهما فى الدم فالموز كفيل بتعويض هذا الانخفاض مما يقلل معه حالات الاكتئاب.

> - المأكولات البحرية: تحتوى على نسبة عالية جدا من السلينيوم وهو مسئول عن الشعور بالسعادة ويقلل العصبية الزائدة ويقلل أعراض الاكتئاب الناتجة عن الاضطرابات الهرمونية.

> - الحبوب الكاملة: تحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية التى تعتبر اللبنة الأساسية فى تكوين الناقلات العصبية مما يكون لها تأثير إيجابى فى رفع الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب.

> - اللبن: يحتوى على الكالسيوم الذى يقلل أعراض الهياج العصبى كما يحتوى اللبن على مادة التربتوفان التى تساهم فى زيادة تركيزات السيراتونين مما يعدل الحالة المزاجية للفرد للأفضل.

> - السبانخ: تحتوى على حمض الفوليك والماغنسيوم وعند انخفاضهما فى الجسم يتسببان فى العصبية والاكتئاب فالسبانخ تعيد تركيزهما للنسب الكافية لمحاربة الاكتئاب وتهدئة الأعصاب.

> -الدواجن: فالدواجن تحتوى على مادة التيروسين وهو حمض أمينى يساعد فى تكوين مادتى النورابينفرين والدوبامين وهما من الناقلات العصبية المسئولة عن تقليل أعراض الاكتئاب ورفع الحالة المعنوية للأشخاص.

> - ملح الطعام: أثبتت بعض الأبحاث أن الفئران التى تتناول مأكولات بدون ملح عرضه للانفصال وعدم المشاركة فى الحياة الطبيعية مما يدل على أعراض الاكتئاب فوجود ملح الطعام بكميات قليله فى مأكولاتنا له تأثير إيجابى على الحالة المزاجية للإنسان.

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